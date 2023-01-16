В «Реале» высказались об идее проведения ретро-матча со «Спартаком» в Москве

Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте---- https://uclck.ru/novosty
Пресс-атташе мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде прокомментировал идею проведения ретро-матча «Спартак» – «Реал».в Москве.
«У меня нет никакой информации о том, что ретро-матч «Реала» и «Спартака» действительно состоится», – заявил Андраде.
- Матч планируют провести на «Открытие Банк Арене» летом 2023 года.
- Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.
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