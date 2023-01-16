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    В «Реале» высказались об идее проведения ретро-матча со «Спартаком» в Москве

    Пресс-атташе мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде прокомментировал идею проведения ретро-матча «Спартак»«Реал».в Москве.

    «У меня нет никакой информации о том, что ретро-матч «Реала» и «Спартака» действительно состоится», – заявил Андраде.

    • Матч планируют провести на «Открытие Банк Арене» летом 2023 года.
    • Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      valolemy 9 минут назад

      Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте---- https://uclck.ru/novosty

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      Рейтинг: +3424

      acor94 16 минут назад

      Это на уровне : Зидан оценил стартовый состав сборной Франции: "У меня нет информации по стартовом составу.

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      Рейтинг: +3424

      acor94 18 минут назад

      Какие же смешные заголовки?) ну и где оценка то? Как он оценил идею? Скорее, Он оценил возможность. Ну и в целом фраза "нет информации", указывает на отсутствие оценки.

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