«Считает, что разбирается в футболе лучше всех». Юран охарактеризовал главного инвестора «Химок» Садыгова

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о главном инвесторе подмосковного клуба Туфане Садыгове.
— Туфан Садыгов для многих загадка. Что за человек?
— Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, — это путь в никуда.
- Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
- У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»