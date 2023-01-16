Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Считает, что разбирается в футболе лучше всех». Юран охарактеризовал главного инвестора «Химок» Садыгова

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о главном инвесторе подмосковного клуба Туфане Садыгове.

    — Туфан Садыгов для многих загадка. Что за человек?

    — Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, — это путь в никуда.

    • Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Команда-авантюра». Орлов объяснил, почему «Химки» не увольняют Гогниева 5
    Глушакова звали играть в Армению
    Все трансферы РПЛ этой зимы: Варела ушел во «Фламенго», Глушаков и «Химки» расторгли контракт 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      valolemy 8 минут назад

      Нapод, Koвид cновa наcтyпаeт и вaкцинa пpотив нoвого виpyса не пoмогaет. Нeдaвно сам видeл как китaйцы скyпают один наш пpепаpат и вывoзят, говоpят что он пoмогaет от кoвидa. Сoвeтую вcем пoкyпaть по любой цeнe пока eсть в нaличии (в аптeкаx его уже не найти), cпаcите cебя и pодныx, вот cами пoчитaйтe ----- https://abre.ai/fCaN

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      AZ 24 минуты назад

      садыгов и гогниев - те еще два чудака, через букву М

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20633

      derrik2000 30 минут назад

      "Считает, что в футболе разбирается лучше всех."

      Ну, вот, в первой лиге, а через сезон, во второй, куда Химки опустятся. соберёт семинар для тренеров под названием "Прогрессивные взгляды на футбол инвестора", если к тому времени команда не распадётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +497

      Таврида 1 час назад

      Судя по долгам, инвестор из Садыгова тоже не очень...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11