«Считает, что разбирается в футболе лучше всех». Юран охарактеризовал главного инвестора «Химок» Садыгова

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о главном инвесторе подмосковного клуба Туфане Садыгове.

— Туфан Садыгов для многих загадка. Что за человек?

— Скажем так: когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык. Считает, что в футболе разбирается лучше всех. Но если не тренер, а инвестор начинает решать, кто из игроков нужен, а кто нет, — это путь в никуда.

Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно