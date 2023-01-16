Юран назвал сумму, которую готов поставить на чемпионство «Зенита»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран не сомневается в очередной победе «Зенита» в чемпионате России.

— В Премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?

— Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.

Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...

— Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

— Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.

До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают.

«Зенит» оторвался от «Спартака» на 6 очков.

Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

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