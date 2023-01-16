Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран назвал сумму, которую готов поставить на чемпионство «Зенита»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран не сомневается в очередной победе «Зенита» в чемпионате России.

    — В Премьер-лиге позади 17 туров. «Зенит» — лучший по набранным очкам. А по игре?

    — Если говорить именно о качестве игры, мне больше нравится «Спартак». Смотрится интереснее, стабильно набирает очки. Особенно осенью, когда в последних восьми турах одержал шесть побед при двух ничьих.

    Но «Зенит» лучше укомплектован, там собраны легионеры высокого уровня — отсюда и лидерство. Когда же в кубковых матчах иностранцам давали передохнуть, сразу возникали проблемы. Уступили в Самаре, потом 0:3 с тем же «Спартаком»...

    — Властимил Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате. А вы какой суммой рискнули бы, если бы отправились к букмекерам?

    — Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет. Думаю, вряд ли кто-то навяжет ему конкуренцию и в следующем сезоне. Если, конечно, бразильцы и Барриос никуда не уедут.

    До их уровня наши парни, при всем уважении, пока не дотягивают.

    • «Зенит» оторвался от «Спартака» на 6 очков.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Волгарь» подписал обладателя Кубка России в составе «Зенита» 3
    Стал известен функционал Аршавина в «Зените» 6
    Михаил Кержаков назвал самую необдуманную трату денег 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2023 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12871

      Алексей З 16 января, 15:28

      " Вчера раки по 5, а сегодня по 3 "...
      Это что шоу длббов ?
      Один ставить миллион евро , о которых только во сне мечтает.
      Второй смело 5-ку лямов рублей отслюнявил БЫ.
      Ставьте , герои прогнозов !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11