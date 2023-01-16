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    Морган: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают одного из лучших друзей Путина»

    Английский спортивный журналист Пирс Морган прокомментировал трансфер форварда Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    • Сообщалось, что «Челси» заплатил за игрока 100 миллионов евро (с учетом бонусов).
    • Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год.
    • «Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».

    «Напоминаю, что американский владелец «Арсенала» намного богаче американского владельца «Челси». На самом деле жена Кронке намного богаче, чем сам Кронке или Тодд Боули.

    Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с «Арсеналом», а затем в последнюю минуту выбирает клуб, болельщики которого продолжают петь в поддержку одного из лучших друзей Владимира Путина», – написал Морган, имея в виду экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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