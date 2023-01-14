Стала известна зарплата Мудрика в «Челси»

челси конечно с ума сошел))
и так не фарт с игрой, игроки вроде есть а результата нет ,и мудрик дороговато выглядит капец... лучше б в арсенал пошел(
Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик продолжит карьеру в «Челси». Вскоре о сделке объявят официально.
Будет контракт до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.
- «Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».
- Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно