Стала известна зарплата Мудрика в «Челси»

Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик продолжит карьеру в «Челси». Вскоре о сделке объявят официально.

Будет контракт до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

«Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».

Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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