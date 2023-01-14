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    Стала известна зарплата Мудрика в «Челси»

    Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик продолжит карьеру в «Челси». Вскоре о сделке объявят официально.

    Будет контракт до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

    • «Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».
    • Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.
    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    14.01.2023 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12244

      DeStar 20 минут назад

      челси конечно с ума сошел))
      и так не фарт с игрой, игроки вроде есть а результата нет ,и мудрик дороговато выглядит капец... лучше б в арсенал пошел(

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