Гайч оценил пение Генича на матче сборной Аргентины во время ЧМ-2022

а я помню этот матч, и что генич сразу сказал, что есть какая-то там песня знаменитая, но он не знает язык, поэтому споёт как сможет. какие могут быть вопросы?
Форварду ЦСКА Адольфо Гайчу показали видео, как комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пел на испанском языке, работая на матче сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.
«Певец 50 на 50», – оценил вокал Генича аргентинец.
- Аргентина выиграла ЧМ-2022.
- Гайч в ЦСКА с 2020 года.
- Ему ищут вариант с арендой.
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