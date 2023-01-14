Гайч оценил пение Генича на матче сборной Аргентины во время ЧМ-2022

Форварду ЦСКА Адольфо Гайчу показали видео, как комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пел на испанском языке, работая на матче сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«Певец 50 на 50», – оценил вокал Генича аргентинец.

Аргентина выиграла ЧМ-2022.

Гайч в ЦСКА с 2020 года.

Ему ищут вариант с арендой.

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