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    Гайч оценил пение Генича на матче сборной Аргентины во время ЧМ-2022

    Форварду ЦСКА Адольфо Гайчу показали видео, как комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пел на испанском языке, работая на матче сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

    «Певец 50 на 50», – оценил вокал Генича аргентинец.

    • Аргентина выиграла ЧМ-2022.
    • Гайч в ЦСКА с 2020 года.
    • Ему ищут вариант с арендой.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2526

      fakeid 17 минут назад

      а я помню этот матч, и что генич сразу сказал, что есть какая-то там песня знаменитая, но он не знает язык, поэтому споёт как сможет. какие могут быть вопросы?

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