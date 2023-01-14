Тренер «ПСЖ» рассказал, как прошло воссоединение Месси, Мбаппе и Неймара после ЧМ-2022

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о том, что нападающие Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар впервые после чемпионата мира воссоединились в команде.

«Все прошло очень хорошо. Мы заботимся о том, чтобы они хорошо понимали друг друга на поле.

Я и мой тренерский штаб должны быстро убедиться, что они вновь смогут получать удовольствие от совместной игры», – заявил Гальтье.

Месси стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Мбаппе с Францией проиграл в финале турнира.

Неймар с Бразилией вылетел на стадии 1/4 финала от Хорватии.

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