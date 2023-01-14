«Тоттенхэм» может продать Кейна ради трансфера Гвардиола

«Тоттенхэм» собирается купить центрального защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
В лондонском клубе понимают, что на трансфер бронзового призера ЧМ-2022 придется потратить крупную сумму, поэтому рассматривается вариант с продажей Гарри Кейна.
Основным претендентом на английского нападающего остается «Бавария».
Гвардиолом интересуется не только «Тоттенхэм». Также хорват является целью «Челси».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.