«Тоттенхэм» может продать Кейна ради трансфера Гвардиола

«Тоттенхэм» собирается купить центрального защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

В лондонском клубе понимают, что на трансфер бронзового призера ЧМ-2022 придется потратить крупную сумму, поэтому рассматривается вариант с продажей Гарри Кейна.

Основным претендентом на английского нападающего остается «Бавария».

Гвардиолом интересуется не только «Тоттенхэм». Также хорват является целью «Челси».

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