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    «Тоттенхэм» может продать Кейна ради трансфера Гвардиола

    «Тоттенхэм» собирается купить центрального защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

    В лондонском клубе понимают, что на трансфер бронзового призера ЧМ-2022 придется потратить крупную сумму, поэтому рассматривается вариант с продажей Гарри Кейна.

    Основным претендентом на английского нападающего остается «Бавария».

    Гвардиолом интересуется не только «Тоттенхэм». Также хорват является целью «Челси».

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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