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    Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА. Он не играет с сентября

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возвращении к полноценным тренировкам после травмы.

    «Конечно, очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе. Осенью было очень тяжело, хоть я и все время был рядом с командой, можно сказать, в первом ряду на каждом домашнем матче.

    Очень хотелось выйти на поле, играть, приносить пользу! Весь отпуск провел в тренажерном зале, можно сказать. Готовился к сборам, чтобы полноценно войти в ритм.

    Сейчас немного непривычно в плане тренировочного процесса – наконец начался полноценный футбол, много интенсивной и беговой работы.

    Но я счастлив, очень соскучился», – заявил Дивеев.

    • У 23-летнего футболиста был перелом большеберцовой кости.
    • Из-за травмы он не играет с 17 сентября.
    • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    12.01.2023 21:54
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