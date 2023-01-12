Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА. Он не играет с сентября

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возвращении к полноценным тренировкам после травмы.

«Конечно, очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе. Осенью было очень тяжело, хоть я и все время был рядом с командой, можно сказать, в первом ряду на каждом домашнем матче.

Очень хотелось выйти на поле, играть, приносить пользу! Весь отпуск провел в тренажерном зале, можно сказать. Готовился к сборам, чтобы полноценно войти в ритм.

Сейчас немного непривычно в плане тренировочного процесса – наконец начался полноценный футбол, много интенсивной и беговой работы.

Но я счастлив, очень соскучился», – заявил Дивеев.

У 23-летнего футболиста был перелом большеберцовой кости.

Из-за травмы он не играет с 17 сентября.

В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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