Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал» вместо Кононова

Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал».

«Игорь Черевченко не вернется в тульский «Арсенал». Он отказался сменить Олега Кононова», – сообщил в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

«Арсенал» расторг контракт с Олегом Кононовым.

Туляки идут в Первой лиге 6-ми.

В прошлом сезоне команда была в РПЛ.

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