Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал» вместо Кононова

Да кто пойдет к Аджоеву, Гурамчик валит Арсенал по полной, вот горе для Тулы, вопрос решается очень просто, Ажоева на х..... и все пойдет нормально
Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал».
«Игорь Черевченко не вернется в тульский «Арсенал». Он отказался сменить Олега Кононова», – сообщил в телеграме инсайдер Сергей Ильев.
- «Арсенал» расторг контракт с Олегом Кононовым.
- Туляки идут в Первой лиге 6-ми.
- В прошлом сезоне команда была в РПЛ.
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