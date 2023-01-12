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    Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал» вместо Кононова

    Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал».

    «Игорь Черевченко не вернется в тульский «Арсенал». Он отказался сменить Олега Кононова», – сообщил в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

    • «Арсенал» расторг контракт с Олегом Кононовым.
    • Туляки идут в Первой лиге 6-ми.
    • В прошлом сезоне команда была в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +865

      Suvorov51 1 час назад

      Да кто пойдет к Аджоеву, Гурамчик валит Арсенал по полной, вот горе для Тулы, вопрос решается очень просто, Ажоева на х..... и все пойдет нормально

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