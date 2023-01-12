Месси сравнялся с Роналду по числу голов за клубы из топ-5 чемпионатов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился в матче с «Анже» (2:0) в 18-м туре Лиги 1.

Месси забил 696-й мяч за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах и сравнялся по этмоу показателю с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Аргентинец потратил на это 832 игры – на 87 матчей меньше, чем у Роналду (919).

Получи до 10 000 рублей за регистрацию