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    Месси сравнялся с Роналду по числу голов за клубы из топ-5 чемпионатов

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился в матче с «Анже» (2:0) в 18-м туре Лиги 1.

    Месси забил 696-й мяч за команды из топ-5 европейских лиг во всех турнирах и сравнялся по этмоу показателю с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Аргентинец потратил на это 832 игры – на 87 матчей меньше, чем у Роналду (919).

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    Источник: MessivsRonaldo.app

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1161

      сутулая собака и лисы 3 минуты назад

      там у хааланда 21 мяч в 16 играх и это в топ1 лиге.
      а вы всё этих стариков сравниваете.
      отпустите уже.

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