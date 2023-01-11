Гвардиола: «У меня есть несколько нелепых идей к матчу против «МЮ»

Да, мы это итак знаем, Пеп, что в важных матчах тебя хлебом не корми , но дай обыграть самого себя...)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует удивить «Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре АПЛ.
«У меня есть несколько нелепых тактических идей к матчу против «Манчестер Юнайтед». Вот почему я еще не знаю, кто выйдет в старте», – сказал испанец.
- Дерби состоится в субботу, 14 января.
- «Манчестер Сити» идет в АПЛ 2-м.
- «Юнайтед» отстает на 4 очка и занимает 4-ю строчку.
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