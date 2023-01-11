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    Гвардиола: «У меня есть несколько нелепых идей к матчу против «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует удивить «Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре АПЛ.

    «У меня есть несколько нелепых тактических идей к матчу против «Манчестер Юнайтед». Вот почему я еще не знаю, кто выйдет в старте», – сказал испанец.

    • Дерби состоится в субботу, 14 января.
    • «Манчестер Сити» идет в АПЛ 2-м.
    • «Юнайтед» отстает на 4 очка и занимает 4-ю строчку.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2151

      Maxi_7 1 час назад

      Да, мы это итак знаем, Пеп, что в важных матчах тебя хлебом не корми , но дай обыграть самого себя...)

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