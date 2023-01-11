«Барселона» рассматривает возвращение Обамеянга. Он покинул команду в сентябре

понеслась ***** по кочкам.
а мог стать легендой арсенала.
но обнаглел и обленился.
«Барселона» допускает вариант возвращения форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси» в январе.
Как пишет Managing Barça со ссылкой на инсайдера Жерара Морено, каталонцы готовы вернуть габонца, если в ближайшие дни команду покинет Мемфис Депай. Нидерландца хочет арендовать «Атлетико».
- «Челси» в сентябре заплатил «Барселоне» за Обамеянга 12 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Обамеянга 9 матчей, гол.
- «Челси» идет в АПЛ 10-м.
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