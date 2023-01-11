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    «Барселона» рассматривает возвращение Обамеянга. Он покинул команду в сентябре

    «Барселона» допускает вариант возвращения форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси» в январе.

    Как пишет Managing Barça со ссылкой на инсайдера Жерара Морено, каталонцы готовы вернуть габонца, если в ближайшие дни команду покинет Мемфис Депай. Нидерландца хочет арендовать «Атлетико».

    • «Челси» в сентябре заплатил «Барселоне» за Обамеянга 12 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Обамеянга 9 матчей, гол.
    • «Челси» идет в АПЛ 10-м.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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