Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Широков рассказал, кто популярнее – «Зенит» или «Спартак» 

    Экс-игрок сборной России Роман Широков считает, что «Зенит» не уступает «Спартаку» по популярности.

    – В межсезонье популярны вечные дискуссии – например, о том, какой клуб популярнее – «Зенит» или «Спартак». Вы что думаете?

    – Все определяет не популярность, а результат. «Спартак» популярен, но я бы не сказал, что «Зенит» уступает.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.
    • Широков играл и за «Зенит, и за «Спартак».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Хлусевич: «Спартаку» по силам догнать «Зенит»
    Потенциальный новичок «Зенита» Педро выступает за юношескую сборную Бразилии под именем Педриньо 7
    Рианчо: «Только глупые люди думают, что у «Зенита» есть админресурс» 19
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16758

      Barmaleushka 1 час назад

      Ох , не надо было ему это говорить , сейчас столько ведь обиженных будет .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12740

      Алексей З 2 часа назад

      В матче " легенд" он за кого играл ?
      Ну и какой ответ вы ждали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16643

      NewLife 2 часа назад

      Зато желтое говно РБ Спорт не уступает по популярности туалетной бумаге, Широков подтвердит)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11