Широков рассказал, кто популярнее – «Зенит» или «Спартак» 

Экс-игрок сборной России Роман Широков считает, что «Зенит» не уступает «Спартаку» по популярности.

– В межсезонье популярны вечные дискуссии – например, о том, какой клуб популярнее – «Зенит» или «Спартак». Вы что думаете?

– Все определяет не популярность, а результат. «Спартак» популярен, но я бы не сказал, что «Зенит» уступает.

«Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 6 очков.

Широков играл и за «Зенит, и за «Спартак».

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