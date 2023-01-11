Агент Сафонов: «Российские клубы открещиваются от Дзюбы»

Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов сообщил, что российские клубы не стремятся подписать игрока.

— Где Артем Дзюба продолжит карьеру?

— Сложный вопрос. Думаю, в команде уровня «Торпедо» он сам не захочет играть. А где еще... Может, где-нибудь в экзотике окажется. Видите, в Турцию он съездил — не пошло. Там надо было быть готовым физически процентов на 200. Так-то Дзюба мог бы еще пару лет поиграть. Но российские клубы сразу от него открещиваются. Не знаю, кто его тут пригласит. Не каждый тренер захочет иметь в коллективе возможные конфликты и все такое...

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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