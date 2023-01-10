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    Агент Сафонов дал совет Дзюбе, где ему продолжить карьеру

    Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    – Будь вы агентом Дзюбы, какой вариант порекомендовали бы ему сейчас?

    - Учитывая, что ему не интересны варианты в РПЛ, я бы Артему порекомендовал отдохнуть или поехать в экзотику.

    В какую-нибудь Саудовскую Аравию в пару к Криштиану Роналду.

    – Как так получилось, что Дзюба из лучшего бомбардира РПЛ внезапно превратился в игрока, который никому не нужен?

    - Я вообще не понимаю, как можно с Семаком поругаться. Мне кажется, он себя сильно переоценил и поверил в свои силы.

    Я думаю, восьмое место на ЧМ-2018 в России плохую службу сыграло. Все же они получили «Мастеров спорта», а я знаю людей, которые в СССР боялись возвращаться с серебряной медалью.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Татар-информ»

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