Агент Сафонов дал совет Дзюбе, где ему продолжить карьеру

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– Будь вы агентом Дзюбы, какой вариант порекомендовали бы ему сейчас?

- Учитывая, что ему не интересны варианты в РПЛ, я бы Артему порекомендовал отдохнуть или поехать в экзотику.

В какую-нибудь Саудовскую Аравию в пару к Криштиану Роналду.

– Как так получилось, что Дзюба из лучшего бомбардира РПЛ внезапно превратился в игрока, который никому не нужен?

- Я вообще не понимаю, как можно с Семаком поругаться. Мне кажется, он себя сильно переоценил и поверил в свои силы.

Я думаю, восьмое место на ЧМ-2018 в России плохую службу сыграло. Все же они получили «Мастеров спорта», а я знаю людей, которые в СССР боялись возвращаться с серебряной медалью.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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