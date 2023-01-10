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    Рианчо рассмеялся, отвечая на вопрос о возвращении Глушакова в «Спартак»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о том, что Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.

    Накануне 35-летний футболист объявил о расторжении контракта с «Химками».

    «Возможное возвращение Глушакова в «Спартак»? Это просто смешно (смеется). Это звучит как шутка», – заявил Рианчо.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • За «Химки» он играл с 2020-го: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3295

      FRZZ 54 минуты назад

      Если Рианчо был бы русским, то его ответ был бы примерно таким: На какой х...й он сдался Спартаку...)))

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