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    «Явный перебор и безумие!». Червиченко возмущен зарплатой Роналду в «Аль-Насре»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о зарплате нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    «Пока что больше всего в 2023 году меня удивила зарплата Роналду в «Аль-Насре». С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду 200 миллионов евро в год – явный перебор и безумие!

    Этим всем они портят футбол. Безумные цифры рвут шаблоны адекватности. Зачем повышать планку всe выше и выше? Максимально глупо», – заявил Червиченко.

    • «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
    • Роналду заключил контракт до 2025 года.
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2675

      BlackMurder 52 минуты назад

      Чем он возмущен? Я одного не понимаю, он сделал себе имя, карьеру, все сделал , и теперь может быть самым самым, зависть плохое чувство

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      Рейтинг: +5598

      AtticusFinch 1 час назад

      Когда ибрагимович переходил в МЮ и ПСЖ - но одних футболках отбивали за несколько дней 100 млн трансфера))Роналду.....за ...даже не знаю....

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