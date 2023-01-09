«Явный перебор и безумие!». Червиченко возмущен зарплатой Роналду в «Аль-Насре»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о зарплате нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Пока что больше всего в 2023 году меня удивила зарплата Роналду в «Аль-Насре». С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду 200 миллионов евро в год – явный перебор и безумие!
Этим всем они портят футбол. Безумные цифры рвут шаблоны адекватности. Зачем повышать планку всe выше и выше? Максимально глупо», – заявил Червиченко.
- «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
- Роналду заключил контракт до 2025 года.
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: «Чемпионат»