«Явный перебор и безумие!». Червиченко возмущен зарплатой Роналду в «Аль-Насре»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о зарплате нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Пока что больше всего в 2023 году меня удивила зарплата Роналду в «Аль-Насре». С арабских нефтяных денег можно беситься бесконечно, но давать 37-летнему Роналду 200 миллионов евро в год – явный перебор и безумие!

Этим всем они портят футбол. Безумные цифры рвут шаблоны адекватности. Зачем повышать планку всe выше и выше? Максимально глупо», – заявил Червиченко.

«Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.

Роналду заключил контракт до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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