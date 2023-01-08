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    Йорк: «Роналду хотел быть лидером в «МЮ», но ему не дали. И бомба взорвалась»

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк объяснил осенний уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.

    «Я говорил с Роналду и знаю, что он по-настоящему любит «МЮ». Криштиану хотел быть лидером, но ему не дали такую возможность. И бомба взорвалась», – сказал Йорк.

    • Сейчас Роналду в «Аль-Насре».
    • Дебют ожидается 22 января.
    • Роналду в 2016 году помог Португалии выиграть Евро.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18630

      Cleaner 1 час назад

      Роналду НЕ СМОГ в силу преклонного футбольного возраста стать лидером МЮ.

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      Рейтинг: +77

      Самайн > Cleaner 25 минут назад

      Он не смог наблюдать молча за тем, что половина команды на поле просто так передвигались, без мысли. У него в Реале тоже самое было. И в сборной тоже самое. Просто тяжело ему смотреть, как он в свои года жопу рвёт на поле, а молодые тайм отбегать не могут.

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