Йорк: «Роналду хотел быть лидером в «МЮ», но ему не дали. И бомба взорвалась»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк объяснил осенний уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.

«Я говорил с Роналду и знаю, что он по-настоящему любит «МЮ». Криштиану хотел быть лидером, но ему не дали такую возможность. И бомба взорвалась», – сказал Йорк.

Сейчас Роналду в «Аль-Насре».

Дебют ожидается 22 января.

Роналду в 2016 году помог Португалии выиграть Евро.

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