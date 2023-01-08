Фигу объяснил величие Роналду

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу объяснил, в чем величие форварда команды Криштиану Роналду.

«Некоторым игрокам нужны были партнеры, чтобы стать великими. А Криштиану Роналду просто нужен мяч», – считает Фигу.

Сейчас Роналду в «Аль-Насре».

Дебют ожидается 22 января.

Роналду в 2016 году помог Португалии выиграть Евро.

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