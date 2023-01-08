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    Фигу объяснил величие Роналду

    Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу объяснил, в чем величие форварда команды Криштиану Роналду.

    «Некоторым игрокам нужны были партнеры, чтобы стать великими. А Криштиану Роналду просто нужен мяч», – считает Фигу.

    • Сейчас Роналду в «Аль-Насре».
    • Дебют ожидается 22 января.
    • Роналду в 2016 году помог Португалии выиграть Евро.

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    Источник: твиттер Football Tweet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5575

      TOMSON 2 минуты назад

      С чего вдруг? Очень зависимый игрок. До 30 еще мог создать сам себе, но после только и делал, что открывался… Так оно и неудивительно. С Модричем, Кросом и Хаби Алонсо играть. Быстро привыкаешь к хорошему

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      Рейтинг: +77

      Самайн 21 минуту назад

      Да, но Месси и Рон раскрылись именно при сильных партнёрах, попав в нужную структуру, к адекватным тренерам. Очень хороший фундамент был у них.

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      Рейтинг: +259

      гууд 1 час назад

      Аль насрано, фига тоже барсуков на сливочных лихо поменял...

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      Рейтинг: +1215

      mama1991 > гууд 15 минут назад

      понятно, кто не поменяет? все так или иначе уходили в реал

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