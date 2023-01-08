Фигу объяснил величие Роналду

С чего вдруг? Очень зависимый игрок. До 30 еще мог создать сам себе, но после только и делал, что открывался… Так оно и неудивительно. С Модричем, Кросом и Хаби Алонсо играть. Быстро привыкаешь к хорошему
Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу объяснил, в чем величие форварда команды Криштиану Роналду.
«Некоторым игрокам нужны были партнеры, чтобы стать великими. А Криштиану Роналду просто нужен мяч», – считает Фигу.
- Сейчас Роналду в «Аль-Насре».
- Дебют ожидается 22 января.
- Роналду в 2016 году помог Португалии выиграть Евро.
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