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    Руководство «Челси» доверяет Поттеру, несмотря на десятое место в АПЛ

    У «Челси» нет планов уволить главного тренера Грэма Поттера. Владельцы продолжают ему доверять.

    Руководство разделяет ответственность за последние результаты клуба («Челси» идет в АПЛ десятым).

    • Поттер сменил осенью Томаса Тухеля, придя из «Брайтона».
    • В 19:30 по Москве «Челси» начнет матч Кубка Англии против «Манчестер Сити».
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с «Боруссией».

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18630

      Cleaner 58 минут назад

      Поттер из Челси - не волшебник. Тренеришка. Как и весь Челси с ним. Командишка. Пока Челси не вернут законному владельцу, желаю этому клубу бороться за выживание в АПЛ...

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