Руководство «Челси» доверяет Поттеру, несмотря на десятое место в АПЛ

Поттер из Челси - не волшебник. Тренеришка. Как и весь Челси с ним. Командишка. Пока Челси не вернут законному владельцу, желаю этому клубу бороться за выживание в АПЛ...
У «Челси» нет планов уволить главного тренера Грэма Поттера. Владельцы продолжают ему доверять.
Руководство разделяет ответственность за последние результаты клуба («Челси» идет в АПЛ десятым).
- Поттер сменил осенью Томаса Тухеля, придя из «Брайтона».
- В 19:30 по Москве «Челси» начнет матч Кубка Англии против «Манчестер Сити».
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с «Боруссией».
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