«За 200 миллионов добрался бы до Саудовской Аравии бегом, на велосипеде и вплавь через море». Мостовой – о зарплате Роналду

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, сколько будет зарабатывать Криштиану Роналду в «Аль-Насре», а также прокомментировал нежелание Артема Дзюбы продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

– Дзюба считается неперспективным для себя чемпионат Саудовской Аравии, куда недавно перешел Роналду. Может, Дзюбе все‑таки стоит последовать его примеру?

– Ранее Дзюбу сватали в турецкий клуб, сейчас еще называются чемпионаты. Я думаю, информация про Дзюбу сейчас – больше слухи, чем реальность.

Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии... Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.

За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через всe – через поле, через море.

Как триатлонист, добрался бы до Саудовской Аравии – бегом, на велосипеде и вплавь через море. И я дошел бы!

– Не странно, что к Дзюбе нет интереса со стороны клубов РПЛ?

– Да, меня удивляет, что в нашем чемпионате не заинтересованы в нем. В чемпионате России Дзюба может играть до 40 лет.

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