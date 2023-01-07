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  • «За 200 миллионов добрался бы до Саудовской Аравии бегом, на велосипеде и вплавь через море». Мостовой – о зарплате Роналду

«За 200 миллионов добрался бы до Саудовской Аравии бегом, на велосипеде и вплавь через море». Мостовой – о зарплате Роналду

7 января 2023, 11:30
4

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, сколько будет зарабатывать Криштиану Роналду в «Аль-Насре», а также прокомментировал нежелание Артема Дзюбы продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

– Дзюба считается неперспективным для себя чемпионат Саудовской Аравии, куда недавно перешел Роналду. Может, Дзюбе все‑таки стоит последовать его примеру?

– Ранее Дзюбу сватали в турецкий клуб, сейчас еще называются чемпионаты. Я думаю, информация про Дзюбу сейчас – больше слухи, чем реальность.

Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии... Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.

За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через всe – через поле, через море.

Как триатлонист, добрался бы до Саудовской Аравии – бегом, на велосипеде и вплавь через море. И я дошел бы!

– Не странно, что к Дзюбе нет интереса со стороны клубов РПЛ?

– Да, меня удивляет, что в нашем чемпионате не заинтересованы в нем. В чемпионате России Дзюба может играть до 40 лет.

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Источник: «Матч ТВ»
Азия Аль-Наср Дзюба Артем Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (4)
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nik55
1673082564
ты как и бревно-----нигде ни кому не нужен
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Эмом
1673082844
Поражен что Мостовой про Дзюбу ничего плохого не сказал, это не в его стиле, обычно он либо унижает либо завидует
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Psih86
1673088368
Когда и где все эти вопросы задаются нашим героям, Мостовому, Канчельскису и всем других циркачам?
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ScarlettOgusania
1673095011
"За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком" - да кто же тебе предложит 200 лимонов?)) Артемона Мост сватает саудитам, не смеши людей, для него закрыты все двери в клубах РПЛ с лёгкой руки Алешеньки, да и саудиты не пригласят этого дурня, пренебрегающего чемпионатом СА
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