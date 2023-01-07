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    «За 200 миллионов добрался бы до Саудовской Аравии бегом, на велосипеде и вплавь через море». Мостовой – о зарплате Роналду

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, сколько будет зарабатывать Криштиану Роналду в «Аль-Насре», а также прокомментировал нежелание Артема Дзюбы продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

    – Дзюба считается неперспективным для себя чемпионат Саудовской Аравии, куда недавно перешел Роналду. Может, Дзюбе все‑таки стоит последовать его примеру?

    – Ранее Дзюбу сватали в турецкий клуб, сейчас еще называются чемпионаты. Я думаю, информация про Дзюбу сейчас – больше слухи, чем реальность.

    Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии... Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.

    За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через всe – через поле, через море.

    Как триатлонист, добрался бы до Саудовской Аравии – бегом, на велосипеде и вплавь через море. И я дошел бы!

    – Не странно, что к Дзюбе нет интереса со стороны клубов РПЛ?

    – Да, меня удивляет, что в нашем чемпионате не заинтересованы в нем. В чемпионате России Дзюба может играть до 40 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1631

      Psih86 1 час назад

      Когда и где все эти вопросы задаются нашим героям, Мостовому, Канчельскису и всем других циркачам?

      0
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      Рейтинг: +1215

      mama1991 2 часа назад

      а мостика спрашивали об этом вообще?

      0
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      Рейтинг: +12683

      Алексей З 3 часа назад

      Почему Дзюба в РПЛ не найдёт команды, хороший вопрос ?
      А не может быть такого , что Миллер ( Газпром-Зенит ) "попросил" Дюкова ( Газпром - РФС ) посодействовать , чтобы Дзю не смог бы трудоустроиться в РПЛ. Через свои СМИ ( матч-тв Газпром-медиа) сделали из него хапугу и рвача.
      Конечно это конспирология , но что-то в этом есть , или нет ?

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      Рейтинг: +5573

      TOMSON > Алексей З 54 минуты назад

      В свое время с Кузяевым так получилось. Не удивлюсь, что и тут негласный запрет действует. По факту Дзюба, как свободный агент нужен любой команде из РПЛ, кроме Зенита и Спартака. А у него вообще нет предложений

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      Рейтинг: +12683

      Алексей З > TOMSON 36 минут назад

      Ну вот , значит не меня одного такие мысли посещают.
      Тем более из Зенита не по доброму ушёл.

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      Рейтинг: +201

      Эмом 3 часа назад

      Поражен что Мостовой про Дзюбу ничего плохого не сказал, это не в его стиле, обычно он либо унижает либо завидует

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      Рейтинг: +7864

      nik55 3 часа назад

      ты как и бревно-----нигде ни кому не нужен

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