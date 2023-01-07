«Аль-Наср» заявил Роналду, но португалец пропустит еще один матч

«Аль-Наср» смог внести в заявку новичка Криштиану Роналду.
Для регистрации 37-летнего португальца клубу пришлось убрать из состава другого легионера – камерунца Венсана Абубакара.
«Аль-Наср» заявил нападающего в пятницу перед матчем с «Аль-Таи» (2:0).
Однако дебют Роналду за саудовскую команду не состоится и в следующей игре. По всей видимости, решено соблюдать его дисквалификацию в АПЛ.
- «Аль-Наср» презентовал форварда во вторник.
- Роналду заключил контракт до 2025 года.
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: твиттер журналиста Руди Галетти