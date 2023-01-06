«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона»

Надеюсь утка, потому что и Хави и Лапорта заявили о пассивности в это окно. Тем более фейр-плей, бл они контракты то продлить ещё не могут и Гави заявить в основу, какие на.й покупки, экономьте, продайте лучше кого нибудь
Трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в «Барселону» в финальной стадии. Договоренность почти достигнута.
Осталось получить окончательное добро на переход от главного тренера каталонцев Хави.
- 25-летний португалец стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Невеша 17 матчей, 4 гола.
- Невеш в Вулверхэмптоне с 2017 года.
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