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    «Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона»

    Трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша в «Барселону» в финальной стадии. Договоренность почти достигнута.

    Осталось получить окончательное добро на переход от главного тренера каталонцев Хави.

    • 25-летний португалец стоит 40 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Невеша 17 матчей, 4 гола.
    • Невеш в Вулверхэмптоне с 2017 года.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +814

      Lipatoff 2 часа назад

      Надеюсь утка, потому что и Хави и Лапорта заявили о пассивности в это окно. Тем более фейр-плей, бл они контракты то продлить ещё не могут и Гави заявить в основу, какие на.й покупки, экономьте, продайте лучше кого нибудь

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