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    Дебют Роналду за «Аль-Наср» отложен. Португалец не сыграет с «Аль-Таи»

    Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи».

    Причина отсутствия 37-летнего футболиста в составе не называется.

    Возможно, это связано с дисквалификацией португальца в АПЛ или с лимитом на легионеров в саудовской лиге.

    «Удачи, команда», – написал Роналду в соцсетях незадолго до стартового свистка.

    • «Аль-Наср» презентовал форварда во вторник.
    • Роналду заключил контракт до 2025 года.
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: The Athletic

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