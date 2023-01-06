Дебют Роналду за «Аль-Наср» отложен. Португалец не сыграет с «Аль-Таи»

Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи».

Причина отсутствия 37-летнего футболиста в составе не называется.

Возможно, это связано с дисквалификацией португальца в АПЛ или с лимитом на легионеров в саудовской лиге.

«Удачи, команда», – написал Роналду в соцсетях незадолго до стартового свистка.

«Аль-Наср» презентовал форварда во вторник.

Роналду заключил контракт до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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