Дебют Роналду за «Аль-Наср» отложен. Португалец не сыграет с «Аль-Таи»

Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи».
Причина отсутствия 37-летнего футболиста в составе не называется.
Возможно, это связано с дисквалификацией португальца в АПЛ или с лимитом на легионеров в саудовской лиге.
«Удачи, команда», – написал Роналду в соцсетях незадолго до стартового свистка.
- «Аль-Наср» презентовал форварда во вторник.
- Роналду заключил контракт до 2025 года.
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: The Athletic