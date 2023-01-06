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    Экс-топ-менеджер «Ромы»: «Малком кайфует в «Зените». Такие деньги ему больше никто не даст»

    Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического развития «Зенита» Александр Сапега

    «Малком кайфует в «Зените». Не знаю, кто его сейчас возьмeт в Европе. Такие деньги ему больше никто не даст», — сказал Сапега.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +590

      Лицом_на_клаве 14 минут назад

      Он просто совмещает полезное с приятным. И совмещение у него отлично получается как по зарплате, так и по отдаче на поле.

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      Рейтинг: +816

      Suvorov51 > Лицом_на_клаве 3 минуты назад

      Вот тут вы правы на сто процентов, и зачем ему гейропа, здесь он имеет все, а там могут иметь его

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