Экс-топ-менеджер «Ромы»: «Малком кайфует в «Зените». Такие деньги ему больше никто не даст»

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического развития «Зенита» Александр Сапега

«Малком кайфует в «Зените». Не знаю, кто его сейчас возьмeт в Европе. Такие деньги ему больше никто не даст», — сказал Сапега.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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