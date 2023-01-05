У Роналду были предложения из девяти стран

Журналист El Chiringuito Эду Агирре сообщил, что Криштиану Роналду был интересен многим клубам этой зимой.
По его информации, у 37-летнего португальца были предложения из девяти стран:
- Испания (не «Реал» и не «Барселона»);
- Турция;
- Италия;
- Англия;
- Бразилия;
- МЛС;
- Португалия;
- Австралия;
- Саудовская Аравия.
В итоге Роналду заключил контракт до 2025 года с саудовским «Аль-Насром», который сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: El Chiringuito TV