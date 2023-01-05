У Роналду были предложения из девяти стран

Журналист El Chiringuito Эду Агирре сообщил, что Криштиану Роналду был интересен многим клубам этой зимой.

По его информации, у 37-летнего португальца были предложения из девяти стран:

Испания (не «Реал» и не «Барселона»);

Турция;

Италия;

Англия;

Бразилия;

МЛС;

Португалия;

Австралия;

Саудовская Аравия.

В итоге Роналду заключил контракт до 2025 года с саудовским «Аль-Насром», который сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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