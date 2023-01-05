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    У Роналду были предложения из девяти стран

    Журналист El Chiringuito Эду Агирре сообщил, что Криштиану Роналду был интересен многим клубам этой зимой.

    По его информации, у 37-летнего португальца были предложения из девяти стран:

    • Испания (не «Реал» и не «Барселона»);
    • Турция;
    • Италия;
    • Англия;
    • Бразилия;
    • МЛС;
    • Португалия;
    • Австралия;
    • Саудовская Аравия.

    В итоге Роналду заключил контракт до 2025 года с саудовским «Аль-Насром», который сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    05.01.2023 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23889

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      А некоторые мудилы заявляют, что он стал никому не нужен, поэтому уехал к саудитам.

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