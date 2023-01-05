Джикия назвал трех лучших игроков «Спартака» в сезоне-2022/23

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал трех лучших игроков московского клуба в этом сезоне.

– А кто в этом сезоне был лучшим в «Спартаке»?

– Назову троих: Промеса, Соболева и Литвинова, который здорово прогрессирует. В этом плане я также рад за Пруцева и Денисова.

Кстати, недавно узнал, что Зиньковскому 26 лет. Я-то думал, он молодой, ха-ха!

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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