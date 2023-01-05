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    Джикия назвал трех лучших игроков «Спартака» в сезоне-2022/23

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал трех лучших игроков московского клуба в этом сезоне.

    – А кто в этом сезоне был лучшим в «Спартаке»?

    – Назову троих: Промеса, Соболева и Литвинова, который здорово прогрессирует. В этом плане я также рад за Пруцева и Денисова.

    Кстати, недавно узнал, что Зиньковскому 26 лет. Я-то думал, он молодой, ха-ха!

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11388

      R_a_i_n 31 минуту назад

      А я бы в место Литвинова Селихова поставил. Мне Литвинов очень нравится, но ошибки... Нужно стабильность прокачать.

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