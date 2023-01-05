Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Директор «Лацио»: «В этом году ни один россиянин не перейдет в Серию А»

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что в этом году в Серии А не стоит ждать российских футболистом.

    «Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А. По политическим причинам в том числе», — сказал Таре.

    • Российские команды отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • В Серия А играет Алексей Миранчук («Торино»), в Серии В – Денис Черышев («Венеция»).

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мостовой назвал топ-клубы Европы, которые пытались его подписать 5
    «Ювентус» согласовал контракт с Милинковичем-Савичем. Им интересуются «Челси» и «Арсенал»
    Где смотреть «Ювентус» – «Лацио»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 13 ноября
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:37
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11