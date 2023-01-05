Директор «Лацио»: «В этом году ни один россиянин не перейдет в Серию А»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что в этом году в Серии А не стоит ждать российских футболистом.
«Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А. По политическим причинам в том числе», — сказал Таре.
- Российские команды отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
- В Серия А играет Алексей Миранчук («Торино»), в Серии В – Денис Черышев («Венеция»).
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