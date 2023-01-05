«Челси» за 38 миллионов купил защитника «Монако»

Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль стал игроком «Челси», утверждает Фабрицио Романо.
Лондонский клуб купил игрока за 38 миллионов евро.
Сделка полностью закрыта. В ближайшее время о трансфере объявят официально.
- 21-летний Бадьяшиль – воспитанник «Монако».
- За основную команду монегасков он дебютировал в ноябре 2018 года.
- С тех пор француз провел 135 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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