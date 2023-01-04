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  • Стало известно, за сколько «ПСЖ» готов продать Неймара летом

Стало известно, за сколько «ПСЖ» готов продать Неймара летом

4 января 2023, 19:48
2

Нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».

По информации Sport.es, руководство парижского клуба за счет ухода бразильца хочет разгрузить зарплатную ведомость и отдать главные роли Килиану Мбаппе и Лионелю Месси, с которым будет продлен контракт.

«ПСЖ» готов продать Неймара следующим летом за 100 миллионов евро. Сам бразилец не хочет уходить из клуба.

  • Неймар забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 15 матчах сезона Лиги 1.
  • 30-летний футболист играет за «ПСЖ» с 207 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (2)
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lipatov32
1672902340
С 207 года? Нормально вы там бухаете до сих пор!)
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zigbert
1672923819
Одни звезды в ПСЖ. Поэтому ужиться между собой не могут.
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