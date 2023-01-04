Стало известно, за сколько «ПСЖ» готов продать Неймара летом

Нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».

По информации Sport.es, руководство парижского клуба за счет ухода бразильца хочет разгрузить зарплатную ведомость и отдать главные роли Килиану Мбаппе и Лионелю Месси, с которым будет продлен контракт.

«ПСЖ» готов продать Неймара следующим летом за 100 миллионов евро. Сам бразилец не хочет уходить из клуба.

Неймар забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 15 матчах сезона Лиги 1.

30-летний футболист играет за «ПСЖ» с 207 года.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию