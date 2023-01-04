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    Стало известно, за сколько «ПСЖ» готов продать Неймара летом

    Нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».

    По информации Sport.es, руководство парижского клуба за счет ухода бразильца хочет разгрузить зарплатную ведомость и отдать главные роли Килиану Мбаппе и Лионелю Месси, с которым будет продлен контракт.

    «ПСЖ» готов продать Неймара следующим летом за 100 миллионов евро. Сам бразилец не хочет уходить из клуба.

    • Неймар забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 15 матчах сезона Лиги 1.
    • 30-летний футболист играет за «ПСЖ» с 207 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Sport.es

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