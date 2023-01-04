Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»

«Эвертон» может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

По информации talkSPORT, 44-летний англичанин близок к увольнению из ливерпульского клуба после разгромного поражения от «Брайтона» (1:4) в 19-м туре АПЛ.

«Эвертон» не побеждает семь матчей подряд во всех турнирах и идет на 16-м месте в АПЛ.

Лэмпард возглавил «Эвертон» в январе 2022 года.

В прошлом сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате Англии.

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