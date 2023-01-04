Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»

    «Эвертон» может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

    По информации talkSPORT, 44-летний англичанин близок к увольнению из ливерпульского клуба после разгромного поражения от «Брайтона» (1:4) в 19-м туре АПЛ.

    • «Эвертон» не побеждает семь матчей подряд во всех турнирах и идет на 16-м месте в АПЛ.
    • Лэмпард возглавил «Эвертон» в январе 2022 года.
    • В прошлом сезоне клуб занял 16-е место в чемпионате Англии.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В «Эвертоне» отреагировали на новость о желании Лэмпарда бесплатно подписать Хайкина
    Лэмпард хочет видеть Хайкина в «Эвертоне»
    Кейн повторил достижение Руни, Лэмпарда и Агуэро
    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1227

      ARSteven89 1 час назад

      Жаль, не идёт у Лэмпса в АПЛ пока. Эвертон - хорошая команда, не желаю им вылета!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11