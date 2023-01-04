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    АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и прервал серию из 5 побед подряд

    «Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ. Команды не смогли отличиться.

    Прервалась пятиматчевая победная серия «Арсенала» в АПЛ.

    «Ньюкасл» не проигрывает в чемпионате Англии 13 матчей подряд и продолжает занимать третью строчку. «Арсенал» лидирует в лиге.

    Англия. АПЛ. 19-й тур

    Арсенал – Ньюкасл – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1058

      сутулая собака и лисы 44 минуты назад

      на 95-й мяч в руку попал... ладно, судьям виднее, видимо эпизод попал под какие-то новые трактовки к травтовкам трактовок.

      и как и боялся, не хватает жезуса.
      но сама команда на коне, вернее на пушке, запряжённая конями.

      сороки молодцы, не смогли забить (а могли), заменили альверона и встали в оборону.
      детей в футболках канониров стали бояться и играют на прогматизм.

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