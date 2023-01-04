АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и прервал серию из 5 побед подряд

«Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли вничью в 19-м туре АПЛ. Команды не смогли отличиться.

Прервалась пятиматчевая победная серия «Арсенала» в АПЛ.

«Ньюкасл» не проигрывает в чемпионате Англии 13 матчей подряд и продолжает занимать третью строчку. «Арсенал» лидирует в лиге.

Англия. АПЛ. 19-й тур

Арсенал – Ньюкасл – 0:0

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