Узбекский форвард «Аль-Насра» заявил, что Роналду не отбирал у него седьмой номер

Узбекистанский нападающий «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов прокомментировал новость о том, что новичок саудовского клуба Криштиану Роналду отобрал у него седьмой номер.

«Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относится с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли.

Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану», — сообщил Машарипов в соцсетях.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Сегодня Роналду будет представлен в качестве игрока «Аль-Насра».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно