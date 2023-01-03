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    Узбекский форвард «Аль-Насра» заявил, что Роналду не отбирал у него седьмой номер

    Узбекистанский нападающий «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов прокомментировал новость о том, что новичок саудовского клуба Криштиану Роналду отобрал у него седьмой номер.

    «Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относится с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли.

    Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану», — сообщил Машарипов в соцсетях.

    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
    • Сегодня Роналду будет представлен в качестве игрока «Аль-Насра».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23870

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Правильно мыслит Машарипов.

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