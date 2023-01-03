Друг Роналду получил 30 миллионов комиссионных за переход Криштиану в «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента.

По информации Marca, менеджер и друг 37-летнего португальца Рикарду Регуфе получил 30 миллионов евро в качестве комиссии за организацию перехода Роналду.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Сегодня в Эр-Рияде состоится презентация португальца в качестве игрока «Аль-Насра».

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