Друг Роналду получил 30 миллионов комиссионных за переход Криштиану в «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента.
По информации Marca, менеджер и друг 37-летнего португальца Рикарду Регуфе получил 30 миллионов евро в качестве комиссии за организацию перехода Роналду.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- Сегодня в Эр-Рияде состоится презентация португальца в качестве игрока «Аль-Насра».
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Источник: Marca