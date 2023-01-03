Роналду прибыл Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его сегодня в 19:00

Болтается по всему миру ради денег,как дерьмо в проруби.Потом,подобно Кощею,будет "над златом чахнуть." Уж лучше бы детишек своему футбольному мастерству обучал,всё вспоминали бы с благодарностью.
Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию.
37-летний португалец прилетел в Эр-Рияд, где сегодня будет представлен в качестве игрока «Аль-Насра».
- Презентация Роналду пройдет на стадионе «Мрсул-парк».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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