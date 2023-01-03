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    Роналду прибыл Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его сегодня в 19:00

    Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию.

    37-летний португалец прилетел в Эр-Рияд, где сегодня будет представлен в качестве игрока «Аль-Насра».

    • Презентация Роналду пройдет на стадионе «Мрсул-парк».
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: твиттер «Аль-Насра»

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14215

      playsh 43 минуты назад

      Болтается по всему миру ради денег,как дерьмо в проруби.Потом,подобно Кощею,будет "над златом чахнуть." Уж лучше бы детишек своему футбольному мастерству обучал,всё вспоминали бы с благодарностью.

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      Рейтинг: +1268

      САНЁК17 > playsh 9 минут назад

      Это у тебя в голове забита мысли о деньгах

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