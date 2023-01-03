Роналду прибыл Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его сегодня в 19:00

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию.

37-летний португалец прилетел в Эр-Рияд, где сегодня будет представлен в качестве игрока «Аль-Насра».

Презентация Роналду пройдет на стадионе «Мрсул-парк».

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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