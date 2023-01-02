«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов за финалиста ЧМ-2022

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани привлек внимание топ-клубов.
Купить 24-летнего футболиста хотят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Англичане готовы в январе заплатить за игрока 60 миллионов евро, но его приоритет – остаться в Бундеслиге до конца сезона.
- Рыночная стоимость Коло Муани – 37 миллионов евро.
- Он сыграл за сборную Франции в финале ЧМ-2022.
- В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 23 матчах за «Айнтрахт».
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Источник: Get French Football News