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    Новичок «Ливерпуля» Гакпо рассказал, как сорвался его переход в «МЮ»

    Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, как мог перейти в «МЮ» летом.

    «Я думал, что летом перейду в «Манчестер Юнайтед», но из этого ничего не вышло.

    Потом появился вариант с «Лидсом». Это хороший клуб, но я спросил себя, нужно ли мне переходить туда. Когда у тебя много сомнений, это плохо», – сказал Гакпо.

    • «Ливерпуль» заплатил ПСВ за голландца 37+8 миллионов фунтов.
    • Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
    • Он забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

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    Источник: The Mirror

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    02.01.2023 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1980

      DMитрий 2 часа назад

      Вот это рассказ! Сила! Можно книгу писать. Столько интриги!

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