Новичок «Ливерпуля» Гакпо рассказал, как сорвался его переход в «МЮ»

Вот это рассказ! Сила! Можно книгу писать. Столько интриги!
Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, как мог перейти в «МЮ» летом.
«Я думал, что летом перейду в «Манчестер Юнайтед», но из этого ничего не вышло.
Потом появился вариант с «Лидсом». Это хороший клуб, но я спросил себя, нужно ли мне переходить туда. Когда у тебя много сомнений, это плохо», – сказал Гакпо.
- «Ливерпуль» заплатил ПСВ за голландца 37+8 миллионов фунтов.
- Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
- Он забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.
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