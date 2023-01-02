Новичок «Ливерпуля» Гакпо рассказал, как сорвался его переход в «МЮ»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, как мог перейти в «МЮ» летом.

«Я думал, что летом перейду в «Манчестер Юнайтед», но из этого ничего не вышло.

Потом появился вариант с «Лидсом». Это хороший клуб, но я спросил себя, нужно ли мне переходить туда. Когда у тебя много сомнений, это плохо», – сказал Гакпо.

«Ливерпуль» заплатил ПСВ за голландца 37+8 миллионов фунтов.

Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

Он забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

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