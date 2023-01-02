«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, где величайший наденет нашу футболку». «Аль-Наср» – о презентации Роналду

завтра весь мир будет следить за великим Нкетиа, парень может третий матч подряд забить.
а вы тут со своим Роналду примеряющим майки.
со всем уважением, но смотреть арабов ради него... нет, спс.
«Аль-Наср» анонсировал презентацию нападающего Криштиану Роналду.
«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший игрок мира Роналду впервые наденет футболку «Аль-Насра», – говорится в сообщении саудовского клуба.
- Презентация Роналду пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно