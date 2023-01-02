«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, где величайший наденет нашу футболку». «Аль-Наср» – о презентации Роналду

«Аль-Наср» анонсировал презентацию нападающего Криштиану Роналду.

«Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший игрок мира Роналду впервые наденет футболку «Аль-Насра», – говорится в сообщении саудовского клуба.

Презентация Роналду пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк».

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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