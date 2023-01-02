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    «Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, где величайший наденет нашу футболку». «Аль-Наср» – о презентации Роналду

    «Аль-Наср» анонсировал презентацию нападающего Криштиану Роналду.

    «Глаза всего мира будут прикованы к Эр-Рияду, когда величайший игрок мира Роналду впервые наденет футболку «Аль-Насра», – говорится в сообщении саудовского клуба.

    • Презентация Роналду пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк».
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: твиттер «Аль-Насра»

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    02.01.2023 18:28
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1054

      сутулая собака и лисы 5 часов назад

      завтра весь мир будет следить за великим Нкетиа, парень может третий матч подряд забить.

      а вы тут со своим Роналду примеряющим майки.
      со всем уважением, но смотреть арабов ради него... нет, спс.

      1
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      Рейтинг: +272

      Стоп всем > сутулая собака и лисы 5 часов назад

      Смотри Нкетиа...))) Ведь это у него все рекорды мира ))

      0
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      Рейтинг: +272

      Стоп всем 6 часов назад

      Точно.Величайший игрок...И зарплата величайшая.

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