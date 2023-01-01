Холанд сделал выбор между Месси и Роналду

важна постановка вопроса.
кто лучше, месси или роналду? - месси.
а кто лучший в мире? - ибрагимович.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает Лионеля Месси более совершенным игроком, чем Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Я не знаю, почему вы спрашиваете меня об этом каждый раз. Вы всегда получите один и тот же ответ: Лео Месси», – сказал норвежец.
- У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
- Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
- Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ.
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