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    Холанд сделал выбор между Месси и Роналду

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает Лионеля Месси более совершенным игроком, чем Криштиану Роналду.

    «Месси или Роналду? Я не знаю, почему вы спрашиваете меня об этом каждый раз. Вы всегда получите один и тот же ответ: Лео Месси», – сказал норвежец.

    • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
    • Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
    • Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ.

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    Источник: твиттер Managing Barca

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    01.01.2023 22:35
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