Определен лучший пенальтист топ-5 лиг Европы в 2022 году

надо было еще графу незабитые добавить
Нападающий «Реала» Карим Бензема в 2022 году в рамках Примеры забил восемь голов с пенальти. Это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы.
Второе место занимает Флориан Тардье из «Труа» (семь голов с пенальти в 2022 году). Третью строчку делят несколько футболистов.
- Бензема в прошлом году получил «Золотой мяч».
- Игрок помог «Реалу» выиграть Примеру и Лигу чемпионов.
- Бензема из-за травмы пропустил ЧМ-2022.
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