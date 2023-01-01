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    Определен лучший пенальтист топ-5 лиг Европы в 2022 году

    Нападающий «Реала» Карим Бензема в 2022 году в рамках Примеры забил восемь голов с пенальти. Это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы.

    Второе место занимает Флориан Тардье из «Труа» (семь голов с пенальти в 2022 году). Третью строчку делят несколько футболистов.

    • Бензема в прошлом году получил «Золотой мяч».
    • Игрок помог «Реалу» выиграть Примеру и Лигу чемпионов.
    • Бензема из-за травмы пропустил ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер Squawka

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    01.01.2023 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      ASG 1 час назад

      надо было еще графу незабитые добавить

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