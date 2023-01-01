Определен лучший пенальтист топ-5 лиг Европы в 2022 году

Нападающий «Реала» Карим Бензема в 2022 году в рамках Примеры забил восемь голов с пенальти. Это лучший показатель среди всех топ-5 лиг Европы.

Второе место занимает Флориан Тардье из «Труа» (семь голов с пенальти в 2022 году). Третью строчку делят несколько футболистов.

Бензема в прошлом году получил «Золотой мяч».

Игрок помог «Реалу» выиграть Примеру и Лигу чемпионов.

Бензема из-за травмы пропустил ЧМ-2022.

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