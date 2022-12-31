Горлов – новый главный тренер «Пари НН»

Взять ноунейма из команды - середняка первой лиги вместо множества свободных тренеров , доказавших свою состоятельность - футбол по-нижегородски ! ! !
«Пари НН» объявил о назначении Артема Горлова на пост главного тренера.
Он перешел из «Енисея» и возглавил нижегородскую команду вместо Михаила Галактионова.
35-летний специалист приступит к выполнению обязанностей 7 января на учебно-тренировочном сборе в Турции..
- «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 17 туров.
- «Енисей» занимает 4-ю строчку в Первой лиге по итогам 20 туров.
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