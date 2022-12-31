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    Горлов – новый главный тренер «Пари НН»

    «Пари НН» объявил о назначении Артема Горлова на пост главного тренера.

    Он перешел из «Енисея» и возглавил нижегородскую команду вместо Михаила Галактионова.

    35-летний специалист приступит к выполнению обязанностей 7 января на учебно-тренировочном сборе в Турции..

    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ после 17 туров.
    • «Енисей» занимает 4-ю строчку в Первой лиге по итогам 20 туров.

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +665

      life85 17 минут назад

      Взять ноунейма из команды - середняка первой лиги вместо множества свободных тренеров , доказавших свою состоятельность - футбол по-нижегородски ! ! !

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      Рейтинг: +825

      sined1951 1 час назад

      Что ж, посмотрим на этого специалиста. Работа будет трудной, удачи ему.

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