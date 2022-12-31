Чего ожидать от перехода Роналду в «Аль-Наср»: попылит и вернется или на этом завершит карьеру?

Криштиану Роналду официально перешел в «Аль-Наср». Пока вводные данные такие:

Контракт до 2025 года;

Инсайдер Бен Джейкобс говорит, что базовая зарплата составляет 75 млн евро в год. Прочие выплаты – еще 200 млн в год;

И да, напоминаем, что «Аль-Насру» этот трансфер стоил ровно 0 евро.

Что думаете о переходе Роналду? Поиграет, подзаработает и вернется в топовый чемпионат? Или его карьера близка к логическому завершению?