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    Чего ожидать от перехода Роналду в «Аль-Наср»: попылит и вернется или на этом завершит карьеру?

    Криштиану Роналду официально перешел в «Аль-Наср». Пока вводные данные такие:

    • Контракт до 2025 года;
    • Инсайдер Бен Джейкобс говорит, что базовая зарплата составляет 75 млн евро в год. Прочие выплаты – еще 200 млн в год;
    • И да, напоминаем, что «Аль-Насру» этот трансфер стоил ровно 0 евро.

    Что думаете о переходе Роналду? Поиграет, подзаработает и вернется в топовый чемпионат? Или его карьера близка к логическому завершению?

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +295

      svetekanet 1 час назад

      Если сможет победить своё эго, вернётся как Ибрагимович из МЛС в Милан.
      Если продолжит истерить - завершит карьеру.

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      Рейтинг: +23840

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Думаю, что это будут два ярких года. На зависть гномам.

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