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    «Двух мнений быть не может». Орлов назвал главное футбольное открытие 2022 года

    Журналист Геннадий Орлов считает сборную Марокко главным футбольным открытием уходящего года.

    • Марокканцы дошли до полуфинала ЧМ-2022, где уступили Франции (0:2).
    • Это первая африканская команда, оказавшаяся в топ-4 чемпионата мира.

    – Можно ли назвать сборную Марокко открытием года?

    – А вы как считаете? Двух мнений быть не может. Конечно, открытие. Они же до этого никогда так не играли.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11314

      R_a_i_n 53 минуты назад

      Ну да. Мнение Орлова с Ловреном мы слышили. Там тоже нет двух мнений.

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