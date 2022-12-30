«Двух мнений быть не может». Орлов назвал главное футбольное открытие 2022 года

Журналист Геннадий Орлов считает сборную Марокко главным футбольным открытием уходящего года.

Марокканцы дошли до полуфинала ЧМ-2022, где уступили Франции (0:2).

Это первая африканская команда, оказавшаяся в топ-4 чемпионата мира.

– Можно ли назвать сборную Марокко открытием года?

– А вы как считаете? Двух мнений быть не может. Конечно, открытие. Они же до этого никогда так не играли.

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