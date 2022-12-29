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    «Песок не лучшая замена овсу». Черданцев – о переходе РФС в Азию

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев аргументировал, почему российскому футболу не стоит уходить из Европы в Азию.

    «Почему к российскому чемпионату применяется глагол «обречена»? Хороший турнир. Народ ходит, несмотря на FanID, смотрит. И на кубок тоже ходит.

    А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджей, Йеменом, Китайским Тайпеем, Гуамом и тд – вот к этому точно подходит слово «обречены».

    Что касается мотивации, то участие и достижение успехов в национальных турнирах, по-моему, является большей мотивацией, чем матчи с указанными выше сборными с перспективой раз в четыре года сыграть три-четыре матча в финальной части ЧМ.

    И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана.

    Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок не лучшая замена овсу», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Сегодня, 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1522

      Artemka444 28 минут назад

      Чердак закрой чердак!!!

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