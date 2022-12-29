«Песок не лучшая замена овсу». Черданцев – о переходе РФС в Азию

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев аргументировал, почему российскому футболу не стоит уходить из Европы в Азию.

«Почему к российскому чемпионату применяется глагол «обречена»? Хороший турнир. Народ ходит, несмотря на FanID, смотрит. И на кубок тоже ходит.

А вот на десятки лет гарантировать себе просмотры матчей сборной России с Камбоджей, Йеменом, Китайским Тайпеем, Гуамом и тд – вот к этому точно подходит слово «обречены».

Что касается мотивации, то участие и достижение успехов в национальных турнирах, по-моему, является большей мотивацией, чем матчи с указанными выше сборными с перспективой раз в четыре года сыграть три-четыре матча в финальной части ЧМ.

И тем более уж никак не может быть мотивацией и мечтой для клубов и его футболистов играть годами в азиатской ЛЧ и меряться силами с клубами Катара, Ирака, Иордании или Омана.

Как там у замечательного писателя О’Генри в «Вожде краснокожих»: песок не лучшая замена овсу», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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