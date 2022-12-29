Ян Непомнящий пришел на ЧМ по шахматам в футболке с цитатой Месси «че уставился, придурок?». Его заставили переодеться

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пришел на чемпионат мира по шахматному блицу в Алма-ате в футболке с цитатой Лионеля Месси.

На футболке Непомнящего было написано: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Это слова Месси, которые аргентинец произнес в адрес форварда сборной Нидерландов Вута Вегхорста после 1/4 финала ЧМ-2022.

Организаторы турнира заставили россиянина переодеться и вынесли ему предупреждение.

Фото: «Р-Спорт».

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