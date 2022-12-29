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    Ян Непомнящий пришел на ЧМ по шахматам в футболке с цитатой Месси «че уставился, придурок?». Его заставили переодеться

    Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пришел на чемпионат мира по шахматному блицу в Алма-ате в футболке с цитатой Лионеля Месси.

    На футболке Непомнящего было написано: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Это слова Месси, которые аргентинец произнес в адрес форварда сборной Нидерландов Вута Вегхорста после 1/4 финала ЧМ-2022.

    Организаторы турнира заставили россиянина переодеться и вынесли ему предупреждение.

    Фото: «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +817

      г.Онега 30 минут назад

      оказался сам придурком)))

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      Рейтинг: +1091

      edw7777 32 минуты назад

      Придурок... Больше нечего сказать.

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