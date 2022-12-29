Холанд – 1-й игрок в топ-5 лигах Европы с 20 голами в этом сезоне

Пару лет назад забивать от 20 голов было нормой, бомбардиры забивали по 30 и больше голов а сейчас 20 уже потолок! Роналду меньше 30 голов в Реале не забивал например!
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1).
Он достиг отметки в 20 забитых мячей в сезоне Премьер-лиги-2022/23.
До норвежца ни одному игроку из топ-5 европейских лиг подобное не удалось.
Ближайшие преследователи Холанда – Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Роберт Левандовски («Барселона»), у которых по 13 голов в чемпионате.
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