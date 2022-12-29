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    Стало известно, кто выступает за назначение Горлова главным тренером «Пари НН»

    Как сообщалось ранее, Артем Горлов из «Енисея» стал основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».

    По информации «РБ Спорт», на приглашении 35-летнего специалиста настаивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    При этом главный спонсор «Пари НН» против этой идеи, считая, что команде нужен более опытный тренер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12474

      Алексей З 1 час назад

      Российское ноу-хау , спонсор - он же владелец ФК ?
      Ну какой опыт у Горлова, то ли Кержаков или Галактионов , вот кто асы тренерского цеха.

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      Рейтинг: +17367

      ilichkadr 2 часа назад

      Ничего в нашей жизни не меняется. Всё как всегда, сват, брат, кум, зять, друг..............

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