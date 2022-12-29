Стало известно, кто выступает за назначение Горлова главным тренером «Пари НН»

Как сообщалось ранее, Артем Горлов из «Енисея» стал основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».

По информации «РБ Спорт», на приглашении 35-летнего специалиста настаивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом главный спонсор «Пари НН» против этой идеи, считая, что команде нужен более опытный тренер.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ.

До зимы команду возглавлял Михаил Галактионов, который ушел в «Локомотив».

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