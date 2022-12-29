Стало известно, кто выступает за назначение Горлова главным тренером «Пари НН»

Российское ноу-хау , спонсор - он же владелец ФК ?
Ну какой опыт у Горлова, то ли Кержаков или Галактионов , вот кто асы тренерского цеха.
Как сообщалось ранее, Артем Горлов из «Енисея» стал основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».
По информации «РБ Спорт», на приглашении 35-летнего специалиста настаивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
При этом главный спонсор «Пари НН» против этой идеи, считая, что команде нужен более опытный тренер.
- «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ.
- До зимы команду возглавлял Михаил Галактионов, который ушел в «Локомотив».
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