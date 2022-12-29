Министр спорта Матыцин заявил о противоречиях в РФС по поводу перехода в Азию

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с возможным переходом РФС из Европы в Азию.

– Если до конца года Российский футбольный союз (РФС) объявит о решении перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, не будет ли оно поспешным?

– Европейцы уже приняли решение в отношении наших команд, ограничив участие во всех клубных турнирах и соревнованиях сборных.

Сейчас речь уже идет о возможности отбора на следующий чемпионат мира 2026 года. Надо уже мыслить долгосрочными категориями.

Решение пока не принято – мы его ждем. Исполком РФС переносил его и заявил, что определится до 31 декабря. Там неоднозначное мнение по этому вопросу.

Позиция Министерства спорта и моя личная: надо очень внимательно оценить возможности нашего футбола. Что мы потеряем и что приобретем.

Если у нас пока вообще нет никаких шансов участвовать в соревнованиях с европейскими командами, то, наверное, участие в азиатских турнирах должно положительно сказаться на развитии российского футбола.

Но надо понимать, готова ли Азия нас принимать. Одного нашего желания мало. Если РФС пойдет на такой шаг, то дальше предстоит всe согласовывать с Азиатской конфедерацией футбола.

При этом, насколько мне известно, взаимодействие РФС с ФИФА и УЕФА конструктивное. И в ФИФА тоже понимают, что такой переход может потом затруднить взаимодействие и проведение турниров.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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