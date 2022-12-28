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    Рабьо рассказал, что его раздражает в Мбаппе

    Полузащитник сборной Франции Адриан Рабьо рассказал, что его не устраивает в форварде команды Килиане Мбаппе.

    «Килиан меня раздражает, когда меняет голос в интервью. Когда мы вместе, он нормально разговаривает. Но, когда вы смотрите интервью, я не знаю почему, его голос меняется. Это раздражает и напрягает», – сказал Рабьо.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Французы на ЧМ-2022 дошли до финала.
    • Рабьо выступает за «Ювентус».

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    Источник: твиттер Football Tweet

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